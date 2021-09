Somalia: premier Roble licenzia ministro della Sicurezza fedele al presidente Farmajo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro è avvenuto dopo che il primo ministro Roble ha convocato i vertici della sicurezza del Paese, tra cui il neo nominato capo della Nisa, Bashir Mohamed Jama, e i comandanti della polizia e dell'Esercito nazionale somalo (Sna), per informarli di aver incaricato la procura generale del tribunale militare nazionale di avviare un'indagine formale sul caso della morte dell’agente. Nonostante la nomina del nuovo capo della Nisa, che ha assunto oggi l'incarico di direttore ad interim, la frattura tra Farmajo e Roble sembra tutt'altro che sanata e vede ora contrapposti anche i media controllati dallo Stato e quelli governativi: questi ultimi hanno ad esempio oscurato il comunicato stampa del presidente dando invece risalto alla dichiarazione del primo ministro in cui Roble accoglieva con favore l'accettazione del licenziamento - e non delle dimissioni - di Yasin da parte del presidente. “Il presidente del Consiglio informa la popolazione somala che le due dichiarazioni del presidente (Farmajo) negli ultimi due giorni (6 e 7 settembre) dimostrano che (il presidente) intende riprendersi i poteri elettorali e di sicurezza che ha già trasferito al presidente del Consiglio. Inoltre, il primo ministro è preoccupato che le azioni del presidente stiano ostacolando l'effettiva indagine sul caso di Ikran Tahlil Farah; allo stesso modo, alla giustizia e alle agenzie per lo stato di diritto è stato precedentemente impedito di esercitare un'indagine completa”, si leggi in parte nella dichiarazione di Roble. (segue) (Res)