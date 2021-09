Mobilità: Calabrese (M5s), Il disastro della Roma-Lido è solo ed esclusivamente responsabilità di Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il disastro della Roma-Lido è solo ed esclusivamente responsabilità di Zingaretti. Lo abbiamo spiegato più volte e lo ribadiamo di fronte all’ennesimo scarica barile della sua Giunta". Lo scrive in un post su Facebook l'assessore capitolino alla Città in movimento Pietro Calabrese. "Nel contratto di servizio che Zingaretti ha stipulato con Atac c’è scritto inequivocabilmente che le revisioni generali come tutte le manutenzioni straordinarie dei beni e dei treni della Roma-Lido sono a carico della Regione Lazio. Il Contratto di Servizio prevede che Atac svolga a suo carico esclusivamente le manutenzioni ordinarie, per questo motivo da anni ha chiesto alla Regione di finanziare le straordinarie come lo sono anche le revisioni generali, ma non ha mai ricevuto niente, tanto che si è arrivati a questa scadenza per cui l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a fronte dell’inadempienza regionale, ha stabilito la sospensione dei treni dal servizio". (segue) (Com)