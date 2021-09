Mobilità: Calabrese (M5s), Il disastro della Roma-Lido è solo ed esclusivamente responsabilità di Zingaretti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale nel 2017 "ha preso anche in carico le revisioni generali della parte della flotta della Roma-Lido corrispondente alla stessa tipologia di treni per la metro B, i Caf300" scrive nel post Calabrese. "Ma nonostante quello che doveva essere interpretato come un ‘campanello d’allarme’ per il resto della flotta, gli Ma200, Zingaretti non ha mosso un dito, e due anni dopo si è anche permesso di dire che toglieva la gestione del servizio ad Atac perché “faceva schifo”. Peccato che se tutto ciò fosse stata responsabilità di Atac, la direzione regionale infrastrutture avrebbe dovuto o revocare il contratto, oppure denunciare l’azienda per inadempimenti tali da comprometterne il servizio. Inoltre, deve necessariamente avere contezza della documentazione treno per treno, in modo da monitorare le scadenze manutentive, ma non ha fatto nulla. E dalla Giunta continuano a parlare. E oggi fanno pure finta di cadere dal pero. Ma davvero si può credere che la Regione Lazio non sappia quando e cosa deve essere fatto per la sicurezza dei viaggiatori? Non può essere vero. Zingaretti & Co avevano ogni tipo di elemento sia per finanziare che per fare un piano di investimenti per le revisioni generali. Non lo hanno fatto ed ora i treni non sono più in esercizio, nonostante Atac lo abbia chiesto più e più volte. E’ ora di smetterla con lo scaricabarile, le falsità e le polemiche. Non ci crede più nessuno". (Com)