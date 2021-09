Usa: attentati 11 settembre, Arabia Saudita accoglie declassificazione documenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita approva la decisione dell'amministrazione degli Stati Uniti guidata da Joe Biden di declassificare i documenti relativi agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2011. Lo ha dichiarato oggi in una nota l'ambasciata saudita a Washington. "L'ambasciata del Regno dell'Arabia Saudita negli Stati Uniti accoglie con favore il rilascio di documenti riservati relativi agli attacchi terroristici contro gli Stati Uniti dell'11 settembre 2001. Qualsiasi accusa secondo cui l'Arabia Saudita sarebbe complice negli attacchi dell'11 settembre è categoricamente falsa", si legge nella nota. La dichiarazione giunge dopo che la scorsa settimana il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato un ordine esecutivo che ordina al dipartimento di Giustizia e ad altre agenzie competenti di supervisionare una revisione di declassificazione dei documenti relativi alle indagini dell'11 settembre condotte dal Federal Bureau of Investigation (Fbi) sugli attacchi dell'11 settembre 2001. “Quando mi sono candidato alla presidenza, mi sono impegnato a garantire la trasparenza riguardo alla declassificazione dei documenti sugli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 in America. Mentre ci avviciniamo al 20mo anniversario di quel tragico giorno, onoro questo impegno", ha detto Biden in una dichiarazione diffusa lo scorso 3 settembre in cui ha annunciato di aver firmato l'ordine esecutivo, nel quale chiede che il procuratore generale rilasci pubblicamente i documenti declassificati nei prossimi sei mesi. (segue) (Nys)