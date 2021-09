Usa: attentati 11 settembre, Arabia Saudita accoglie declassificazione documenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mossa arriva un mese dopo che i sopravvissuti dell'11 settembre, i primi soccorritori e i familiari delle quasi 3 mila vittime degli attentati alle Torri gemelle hanno scritto una lettera al presidente Biden accusando le autorità Usa di tenere deliberatamente nascosti i documenti nei quali - sostengono - si dimostrerebbe la complicità di funzionari del governo saudita nella preparazione degli attentati condotti da al Qaeda. Nella loro lettera di agosto, circa 1.700 persone direttamente colpite dagli attacchi dell'11 settembre hanno invitato Biden a saltare gli eventi commemorativi della prossima settimana a meno che non pubblicasse i documenti. "Dalle conclusioni della Commissione sull'11 settembre nel 2004, sono state scoperte molte prove investigative che mettevano in luce la complicità di funzionari del governo saudita nel sostenere gli attacchi", affermava la lettera. "Attraverso più amministrazioni, il dipartimento di Giustizia e l'Fbi hanno attivamente cercato di mantenere segrete queste informazioni e impedire al popolo americano di conoscere tutta la verità sugli attacchi dell'11 settembre", proseguiva la missiva. Subito dopo, il dipartimento di Giustizia ha aperto una revisione dei documenti classificati. I familiari delle vittime dell'11 settembre chiedono da tempo la pubblicazione dei documenti del governo degli Stati Uniti relativi al presunto ruolo che l'Arabia Saudita avrebbe svolto nel sostenere o finanziare una delle 19 persone associate ad al Qaeda e ritenute fra gli esecutori materiali degli attentati. La commissione del governo degli Stati Uniti non ha trovato alcuna prova del fatto che l'Arabia Saudita abbia finanziato direttamente al Qaeda, lasciando tuttavia spazio all'ipotesi che singoli funzionari sauditi possano averlo fatto. (Nys)