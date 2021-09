© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, giovedì 9 settembre, a Torino e in Piemonte:REGIONEore 10.30, Milano, Consiglio Nazionale Federazione Sport Invernali, il presidente della Regione partecipa alla presentazione del dossier di candidatura per i mondiali di sci 2029 di Sestriere e del Piemonteore 11, Torino, via Santa Teresa 11, sala eventi BPER Banca, l’assessore all’Agricoltura interviene alla presentazione del programma completo e delle ultime notizie di Cheese 2021ore 11, Torino, Tribunale (corso Vittorio Emanuele II 130), il presidente del Consiglio regionale partecipa con l'assessore regionale agli Affari legali alla firma del Protocollo congiunto Documento unico di programmazione "Interventi regionali per il sostegno al percorso di uscita dal sovraindebitamento tra la Regione Piemonte e il Tribunale di Torino".ore 18, Cartosio (AL), Terrazza del Comune, l’assessore all'Agricoltura interviene alla cerimonia di premiazione ufficiale del Giusto tra le nazioni(Rpi)