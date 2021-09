Alitalia: Fd'I, solidarietà a lavoratori in corteo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono rimasti senza futuro e speranza i lavoratori di Alitalia che stanno manifestando in corteo dall'aeroporto di Fiumicino alla sede di Ita all'Eur". Lo dichiarano in una nota congiunta Marco Silvestroni, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Trasporti della Camera, e Mauro Rotelli, membro Fd'I della commissione Trasporti. "Fratelli d'Italia - sottolineano - esprime solidarietà ai lavoratori a cui è stata tolta la dignità di un lavoro per colpa delle scelte di questo governo e dell'Europa". (Com)