Decreto Green pass: M5s, test salivari ora realtà, arma in più per riaperture in sicurezza

- Grazie all'impegno del Movimento 5 stelle, "nel decreto Green Pass è stata inserita la possibilità di ottenere la certificazione Covid anche dopo l'esecuzione di un test salivale molecolare". Lo sottolineano in una nota le deputate del Movimento 5 stelle in commissione Affari sociali. "Si tratta di una metodologia meno invasiva - spiegano - rispetto ai tamponi naso-faringei ma ugualmente attendibile che potrà essere usata da chi, ad esempio per esigenze lavorative, è tenuto ad eseguire il test in modo frequente. Era stato lo stesso ministero della Salute - continuano i deputati pentastellati - a specificare, in una circolare, che il campione di saliva può essere considerato un'opzione per il rilevamento dell'infezione da Sars CoV-2. Proprio per questo da tempo chiedevamo un utilizzo maggiore di questa metodologia di screening: grazie all'emendamento a prima firma Angela Ianaro ora i cittadini hanno uno strumento in più, semplice ed efficace, per poter riprendere in sicurezza le attività".(Com)