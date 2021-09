Partecipate: Pelonzi(Pd), su Ama e Atac Raggi patetica, rivendica un risanamento di cui non si è accorto nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca Raggi "è semplicemente patetica quando rivendica per Ama autonomia impiantistica, nuove assunzioni, 37 mila nuovi cassonetti e nuovi mezzi tra spazzatrici e raccolta stradale". Così in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi. "Lo stato della pulizia della città è semplicemente pietoso: nessun altro impianto; i cassonetti tornano in strada e il porta a porta non c'è più; la differenziata diminuisce e Napoli va in soccorso di Roma. Raggi a ben poco da rivendicare se non i pasticci relativi ai bilanci non approvati e i continui cambiamenti di management. Per Atac invece il ricorso al concordato fallimentare ha messo l'azienda con le spalle al muro e sempre ad un passo dal portare i libri contabili in tribunale fallimento. Se questo è il risanamento di cui parla Virginia Raggi meglio per i lavoratori e i cittadini liberarsi di questi successi". (Com)