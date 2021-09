Cile: ministro Interni Delgado, aggressione militari boliviani in nostro territorio "è fatto grave" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia cilena ha arrestato dopo uno scontro a fuoco tre militari boliviani accusati di aver effettuato un furto d'auto a mano armata al confine tra Cile e Bolivia, nei pressi della città di Colchane. L'episodio è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì durante un pattugliamento della frontiera, quando gli agenti cileni hanno raccolto la denuncia di tre persone che hanno dichiarato di essere state derubate delle loro automobili da parte di persone armate identificatesi come militari boliviani e vestite con uniformi. "I soggetti hanno minacciato le vittime e sparato colpi intimidatori per poi appropriarsi delle automobili e darsi alla fuga", hanno riferito le autorità. A seguito della denuncia la polizia ha intercettato i tre veicoli mentre si dirigevano verso il confine boliviano riuscendo a detenerne uno al termine di uno scontro a fuoco. A bordo del veicolo si trovavano tre persone successivamente identificate come militari di stanza nel battaglione per la lotta al contrabbando di La Paz. I tre - un tenente, un sottotenente e un sergente - erano armati con due fucili tipo Fal calibro 7.65 e due pistole 9 millimetri. (Abu)