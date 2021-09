Giustizia: Fico, grazie a Csm per via libera a desecretazione atti commissione Sifar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al Csm per il via libera alla desecretazione degli atti prodotti e acquisiti dalla commissione Sifar". Lo sottolinea il presidente della Camera, Roberto Fico, commentando la decisione Csm di dare via libera a desecretazione atti Sifar a seguito dell'interpello dell'Ufficio di presidenza di Montecitorio. "Con la risposta positiva all'interpello formulato da Montecitorio gli atti saranno presto online sul portale delle commissioni d'inchiesta. Un altro prezioso tassello di cui essere orgogliosi".(Rin)