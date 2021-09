Milano 2021: Conte, candidatura Pavone da segnale di rinnovamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la candidatura di Layla Pavone a sindaco di Milano il Movimento 5 Stelle da un segnale di rinnovamento. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti al gazebo allestito oggi in Piazza XXIV Maggio. “Il Movimento è spesso tacciato di aver contrastato lo sviluppo economico, nulla di più sbagliato: la nostra candidata dimostra che guardiamo alle punte più avanzate dell’innovazione digitale, e stiamo anche costruendo il percorso verso una smart city all’insegna della sostenibilità ambientale, dello sviluppo economico e dell’evoluzione tecnologica e sociale”, ha detto, sottolineando la necessità di “un progetto politico che sia a misura dei cittadini, e che accompagni e coniughi con lo sviluppo economico anche quello sociale”. L’ex premier ha poi ricordato che “grazie al Movimento 5 Stelle in questo momento l’economia italiana sta correndo con il superbonus 110 per cento per l’edilizia: abbiamo incrementato di 6,2 miliardi la crescita in questo settore, che rappresentava una filiera depressa che ora sta volando con piena occupazione”. (Rem)