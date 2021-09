Milano 2021: Conte, storicamente M5s qui non ha brillato ma importante dare segnale di attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 Stelle “storicamente non ha brillato a Milano, e per questo non mi aspetto che questo segno di rinnovamento dia risultati strepitosi da subito”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti al gazebo allestito oggi in Piazza XXIV Maggio. “Tuttavia, per noi è importante dare un segnale di attenzione a Milano: se in passato non siamo riusciti a dialogare con alcune fasce sociali e ceti produttivi evidentemente la colpa è nostra, in politica bisogna essere umili”, ha detto. (Rem)