Americhe: Hrw denuncia deportazioni di massa di migranti dal Messico al Guatemala

- Il Messico ha effettuato espulsioni di massa di migranti e richiedenti asilo di varie nazionalità in un'area remota della giungla in Guatemala, mettendo a rischio vite umane. A denunciarlo è l'organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw) in base a informazioni raccolte dal difensore civico per i diritti umani del Guatemala, e a testimonianze raccolte nel campo profughi di Belén, vicino al valico di El Ceibo, al confine tra i due paesi. Principale responsabile di questa situazione, secondo Hrw, è l'operato del governo messicano di Andres Manuel Lopez Obrador. "Abbandonare famiglie vulnerabili nella giungla guatemalteca senza denaro, cibo o riparo e ignorare le loro richieste di asilo è un nuovo punto minimo per il presidente Lopez Obrador", ha affermato il direttore per le Americhe di Hrw, José Miguel Vivanco,. "Per anni, il presidente messicano ha permesso alcune delle politiche anti-immigrazione più abusive degli Stati Uniti e ora ha fatto un ulteriore passo avanti, replicando quelle politiche abusive al confine meridionale del Messico". (segue) (Nys)