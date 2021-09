Americhe: Hrw denuncia deportazioni di massa di migranti dal Messico al Guatemala (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto denuncia Hrw, "tra gli espulsi ci sono famiglie e bambini non accompagnati, alcuni dei quali sono stati respinti per la prima volta per via aerea dagli Stati Uniti". "Il presidente messicano Lopez Obrador e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden devono immediatamente fermare queste espulsioni pericolose e illegali e garantire che in futuro queste siano effettuate in linea con il diritto messicano, statunitense e internazionale", ha affermato Vivanco. Secondo la ricostruzione effettuata dall'organizzazione per i diritti umani, questo meccanismo è stato avviato all'inizio di agosto 2021, quando gli Usa hanno iniziato a espellere migranti centroamericani via aerea verso verso gli stati messicani di Chiapas e Tabasco a breve distanza dal confine guatemalteco. Le autorità messicane a loro volta avrebbero iniziato a trasportare i migranti sul lato messicano del remoto valico di frontiera di El Ceibo, nella giungla Lacandona e li avrebbero costretti ad attraversare il confine a piedi. Lo stesso procedimento sarebbe stato adottato anche presso il valico di frontiera a Talismán, in Chiapas. (segue) (Nys)