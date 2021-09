Americhe: Hrw denuncia deportazioni di massa di migranti dal Messico al Guatemala (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le denunce raccolte da Hrw affermano che gli agenti di immigrazione messicani hanno negato a molti degli espulsi la possibilità di chiedere asilo e li hanno costretti a entrare in Guatemala senza avvisare i funzionari consolari o il governo guatemalteco. Alcuni, afferma l'ong, sono stati espulsi mentre aspettavano le domande di asilo in Messico nonostante la consapevolezzaa che una volta varcato il confine, molti non disponevano di un posto dove dormire e nessun mezzo per raggiungere i loro paesi d'origine. Le autorità messicane, prosegue Hrw, non hanno coordinato queste espulsioni con il governo guatemalteco, né informato i consolati guatemalteco, honduregno o salvadoregno, né predisposto il successivo trasporto. In una dichiarazione del 17 agosto, il ministero degli Esteri guatemalteco aveva espresso la sua preoccupazione per non essere stato informato delle espulsioni e aveva ribadito che i rimpatri dei guatemaltechi devono avvenire attraverso i centri di accoglienza a Città del Guatemala e Tecun Uman. (segue) (Nys)