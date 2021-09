Cultura: Franceschini, dolore per la scomparsa di Franco Graziosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Franco Graziosi "è stato un uomo di teatro, televisione e cinema, calcando da protagonista la scena dello spettacolo italiano per oltre sessant'anni. Dagli esordi al Piccolo di Milano diretto da Giorgio Strehler fino alla sua ultima apparizione in 'La grande bellezza' di Paolo Sorrentino, ha rappresentato con rigore e sobrietà la tradizione della grande scuola di recitazione italiana". Lo sottolinea il ministro della Cultura, Dario Franceschini, nell'apprendere della scomparsa di Franco Graziosi. (Com)