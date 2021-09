Milano 2021: Conte, per noi difficile dialogare con la destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'orizzonte politico che il Movimento 5 Stelle sta coltivando a livello nazionale fa sì che “per noi dialogare con la politica di destra, che anche in piena pandemia ha dimostrato di essere un po’ deficitaria e non riuscire a inquadrare bene gli obiettivi del Paese, è difficile”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti al gazebo allestito oggi in Piazza XXIV Maggio a Milano. “In questi giorni ho visto atteggiamenti che mi lasciano perplesso: io sto invitando la Lega a chiarire la sua posizione sulla campagna vaccinale, che io non ho capito e neanche i parlamentari a Roma visto che si cambia continuamente posizione”, ha detto. "Ora - ha aggiunto "vogliamo correre con grandissimo entusiasmo in questa competizione e proporre con il sorriso questo nostro progetto alla comunità milanese”. (Rem)