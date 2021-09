Guinea-Conakry: Cedeao sospende il Paese dagli organismi regionali e chiede il rilascio di Condé (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il golpe, avvenuto in maniera incruenta, ha trovato il sostegno dell'opposizione guineana. In un comunicato diffuso ieri, l'Alleanza nazionale per l'alternanza democratica (Anad) si è detta favorevole al colpo di stato e pronta a sostenere i golpisti nell'attuazione del periodo di transizione, definendo il rovesciamento di Condé "un atto storico che completa la lotta condotta dall'Anad e dalle altre forze del Paese che credono nella giustizia e nella democrazia". In un discorso trasmesso lunedì scorso in diretta televisiva, il leader dei golpisti Doumbouya ha giustificato il colpo di Stato con la “disfunzione delle istituzioni repubblicane, la strumentalizzazione della giustizia, il calpestio dei diritti dei cittadini, la mancanza di rispetto dei principi democratici, l’eccessiva politicizzazione della pubblica amministrazione, la cattiva gestione finanziaria, la povertà e la corruzione endemica” e ha annunciato la formazione di un governo di unità nazionale "nel giro di qualche settimana", precisando tuttavia di non voler iniziare alcuna “caccia alle streghe”, nonostante il divieto imposto ai ministri del governo di Condé di consegnare i propri passaporti e lasciare il Paese. Fra le altre disposizioni, il leader golpista ha invitato le compagnie minerarie che operano nel Paese a proseguire il loro lavoro e ha annunciato la revoca del coprifuoco nelle loro aree di lavoro, promettendo agli investitori internazionali che gli affari non saranno influenzati dal golpe. (Res)