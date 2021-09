Rifiuti: Raggi impugnerà eventuale commissariamento Regione, "mai discariche a Roma"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma Virginia Raggi è pronta a impugnare ogni eventuale atto della Regione Lazio teso a "commissariare" il Comune sulla scelta di una discarica nella Capitale. "Non permetteremo mai l'apertura di una discarica a Roma" avrebbe detto la sindaca ai suoi collaboratori ricordando - a quanto si apprende - che nel territorio comunale non esistono siti idonei alla realizzazione di una discarica, come certificato dalle cartografie della Città metropolitana. (Rer)