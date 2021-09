Milano: Conte, su legge speciale proposta che abbiamo appoggiato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla possibilità di una legge speciale per Milano “c’è una proposta che abbiamo assolutamente appoggiato e che, con l’invarianza di bilancio, potremmo approvare anche domani mattina: ci lavoreremo”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti al gazebo allestito oggi in Piazza XXIV Maggio a Milano. “Se la Lega è disponibile ben venga: aldilà dei colori politici, tutti dobbiamo lavorare per dare garanzie alle nostre città”, ha detto, aggiungendo che ci sono alcuni grandi centri che “meritano anche sul piano normativo un’attenzione privilegiata: penso ad un patto per Napoli, o a uno statuto per Roma capitale, e questo vale anche per Milano”. “Dobbiamo realizzare strumenti normativi che consentano alle nostre realtà di decollare anche a livello internazionale”, ha concluso. (Rem)