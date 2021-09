Afghanistan: Onu, non siamo ancora in grado di allestire voli umanitari per Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite non sono ancora state in grado di riprendere i voli umanitari verso l'aeroporto di Kabul, ma sperano che gli aerei che trasportano aiuti possano presto atterrarvi. Lo ha dichiarato oggi il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric. "Ci sono molte discussioni in corso. Sappiamo che alcuni Paesi stanno operando voli, che ci sono stati alcuni aggiornamenti all'aeroporto", ha detto Dujarric durante una conferenza stampa. "Non siamo ancora in grado di allestire voli, ma speriamo che accada molto presto", ha aggiunto. Ieri il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e coordinatore dei soccorsi di emergenza, Martin Griffiths, ha dichiarato di aver incontrato il nuovo vice primo ministro afgano Abdul Ghani Baradar e ha parlato dell'importanza di ottenere l'accesso umanitario all'aeroporto di Kabul. Ieri le Nazioni Unite hanno lanciato un appello di emergenza per 606 milioni di dollari per aiutare circa 11 milioni di persone in Afghanistan per il resto del 2021. (Nys)