Rifiuti: Casu (Pd), Tar dà ragione a Zingaretti, se romani pagano Tari alta la colpa è di Raggi

- "Il Tar respinge il ricorso della sindaca Raggi contro la Delibera della Giunta regionale e dimostra che Zingaretti ha, ed ha avuto, ragione in tutti questi mesi. Se le strade della città di Roma sono state invase dai rifiuti e i romani pagano la Tari più alta d’Italia la colpa è solo della Sindaca e della sua amministrazione, palesemente inadempiente. Finalmente si chiude una polemica insopportabile condotta dal Campidoglio e dalla Sindaca contro la Regione Lazio, a discapito dei cittadini romani e di quelli dei comuni del Lazio”.Lo afferma in una nota Andrea Casu, segretario Pd Roma. (Com)