Francia: Le Pen, nazionalizzerò le autostrade e privatizzerò l'audiovisivo pubblico

- La leader del Rassemblement National e candidata alle prossime elezioni presidenziali francesi, Marine Le Pen, intende nazionalizzare le autostrade e privatizzare il servizio audiovisivo pubblico. In un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro", Le Pen ha affermato che queste due proposte dimostrano come il suo programma non è né di destra né di sinistra ma "di Francia". Rendere pubbliche le autostrade porterà ad un calo compreso tra il 10 e il 15 per cento i prezzi dei pedaggi e farà entrare nelle casse dello Stato un miliardo e mezzo di euro all'anno, ha spiegato Le Pen. La privatizzazione del settore audiovisivo, invece, permetterebbe di ridare ai francesi 2,8 miliardi di euro di tasse, ha aggiunto la candidata. In merito all'immigrazione e ai flussi creati dalla crisi in Afghanistan, la leader dell'estrema destra francese propone la creazione di "città d'asilo nei Paesi limitrofi". Le Pen si dice inoltre contraria a qualsiasi "meccanismo di acquisizione automatica della nazionalità francese". Renderò pubblico ad inizio ottobre il progetto di legge che sottometterò al referendum all'indomani della mia elezione", ha aggiunto la presidente del Rassemblement National. (Frp)