Usa-Messico: Blinken partecipa domani al dialogo economico di alto livello

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, parteciperà al dialogo economico di alto livello tra Stati Uniti e Messico, in programma domani a Washington. Della delegazione Usa guidata Blinken, fa sapere il dipartimento di Stato in un comunicato, farà parte anche la segretario del dipartimento del Commercio Gina M. Raimondo, la rappresentante per il Commercio Katherine Tai, il segretario del dipartimento della Sicurezza interna Alejandro Mayorkas e i rappresentanti di altre agenzie e dipartimenti statunitensi che avranno una serie di colloqui con il ministro degli Esteri del Messico Marcelo Ebrard, la ministra dell'Economia Tatiana Clouthier Carrillo, il sottosegretario per la Finanza e il credito pubblico Gabriel Yorio, così come con altri rappresentanti del governo messicano. Nel marzo 2021 il presidente Joe Biden e l'omologo messicano Andres Manuel Lopez Obrador hanno concordato di rilanciare il dialogo economico ad alto livello Usa-Messico, istituito nel 2013 allo scopo di rafforzare le già forti relazioni bilaterali. (Nys)