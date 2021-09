Brasile: ad agosto cresce produzione ed esportazione di veicoli su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto, la produzione di veicoli (auto, veicoli commerciali, camion e autobus) in Brasile è stata pari a 164.000 unità, lo 0,3 per cento in più rispetto al dato di luglio. Lo riferisce l'Associazione nazionale costruttori veicoli automobilistici (Anfavea). Complessivamente, nei primi otto mesi dell'anno, la produzione di veicoli registra un incremento del 33 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il risultato positivo è stato trainato principalmente dal mercato dei camion la cui produzione è aumentata ad agosto dell'1,1 per cento su mese e del 111 per cento su anno. Quanto alle immatricolazioni, il volume ad agosto è diminuito dell'1,5 per cento rispetto a luglio 2021. Le esportazioni sono invece cresciute del 23,9 per cento ad agosto 2021 rispetto al mese precedente. Sono state vendute all'estero 29.400 unità, rispetto alle 23.800 di luglio. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso l'aumento è stato del 5,5 per cento. (Brb)