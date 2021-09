Germania: nella Cdu-Csu monta il panico in vista delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'Unione, gruppo democristiano-conservatore formato al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), “monta il panico” in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento federale, che si terranno il 26 settembre. I due partiti insieme sono, infatti, da settimane in forte calo nei sondaggi. “Abbiamo commesso degli errori, la situazione è pericolosa” e la campagna elettorale deve essere rivista, ha dichiarato al quotidiano “Handelsblatt” il primo ministro della Sassonia Michael Kretschmer, esponente della Cdu. Per il capo del governo sassone, gli errori della campagna elettorale dell'Unione saranno discussi dopo le elezioni. Ora, ha evidenziato Kretschmer, i democristiano-conservatori devono dare “un combattivo scatto finale, utilizzando le ultime tre settimane prima del voto per “sottolineare le differenze” tra un prossimo governo di sinistra e uno di centro. Intanto, per il presidente della Csu e primo ministro della Baviera Markus Soeder, “la situazione è molto grave” e ora è importante interrompere la tendenza al ribasso dell'Unione nei sondaggi. “I risultati attuali sono altamente allarmanti, ma anche un impulso a non arrendersi, a combattere ancora di più”, ha dichiarato Soeder. Il presidente della Csu ha poi escluso che l'Unione possa entrare in un governo di coalizione come partner minoritario, rimarcando che “ciò non accadrà”. (segue) (Geb)