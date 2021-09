Germania: nella Cdu-Csu monta il panico in vista delle elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, settori della Cdu criticano la campagna elettorale dell'Unione e, indirettamente, il candidato cancelliere dei democristiano-conservatori Armin Laschet, presidente del partito e primo ministro del Nordreno-Vestfalia. Il ministro dell'Interno del Land, il cristiano-democratico Herbert Reul, ha affermato: “Siamo stati troppo pigri e abbiamo pensato di vincere lo stesso”. Reul ha aggiunto “Abbiamo dimenticato come combattere e come rendere chiari i nostri temi centrali”. Come nota “Handelsblatt”, nella Cdu “i nervi sono al limite”. La stessa cancelliera Angela Merkel è dovuta intervenire per tentare di risollevare le sorti del suo partito, di cui è stata presidente dal 2000 al 2018. Al Bundestag, Merkel ha dichiarato che “la via migliore” per la Germania è “un governo federale guidato dalla Cdu-Csu con Armin Laschet come cancelliere federale”. Questo esecutivo garantirebbe, infatti, “stabilità, affidabilità e moderazione”, per Merkel “esattamente ciò di cui la Germania ha bisogno”. (Geb)