Latina: ruba due pacchi di mascherine nella caserma dei carabinieri, denunciato 47enne

- Ha rubato mascherine chirurgiche direttamente all’interno della caserma dei carabinieri di Latina Scala. Il ladro intraprendente è un 47enne che questa mattina è entrato negli uffici della caserma dei carabinieri per formalizzare una denuncia di smarrimento. Approfittando di un momento di distrazione del militare che stava raccogliendo la denuncia, è riuscito a rubare due pacchi di mascherine chirurgiche in dotazione all’arma, custodite all’interno dei locali, occultandoli nella propria borsa. Quando il carabiniere si è accorto del furto l’uomo ha tentato di disfarsi della refurtiva ma a nulla è valso il suo tentativo. Quindi la denuncia di smarrimento è diventata una denuncia a suo carico per furto aggravato.(Rer)