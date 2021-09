Iran: presidente Raisi, "noi trasparenti su attività nucleari”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, ha dichiarato oggi che il Paese è stato "trasparente" riguardo alle sue attività nucleari, rispondendo alle critiche per la mancanza di cooperazione da parte dell’organismo di vigilanza atomica delle Nazioni Unite. "La seria cooperazione della Repubblica islamica dell'Iran con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) è un chiaro esempio della volontà dell'Iran di essere trasparente sulle sue attività nucleari", ha detto Raisi in una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, secondo una dichiarazione della presidenza iraniana. "Naturalmente, se l'Aiea ha un approccio non costruttivo, è irragionevole aspettarsi una risposta costruttiva dall'Iran", ha aggiunto Raisi. "Inoltre, le azioni non costruttive hanno ovviamente disturbato il processo di negoziazione". Ieri, 7 settembre, l’Aiea ha affermato che il monitoraggio nei siti nucleari iraniani è stato "gravemente compromesso" dalla sospensione di alcune ispezioni da parte di Teheran a partire da febbraio. Intanto i colloqui sul salvataggio dell'accordo nucleare iraniano del 2015 rimangono bloccati a Vienna. L'accordo formalmente noto come Joint Comprehensive Plan of Action (Jcpoa) è saltato dopo la decisione unilaterale dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump di ritirare gli Stati Uniti dall’intesa e di imporre sanzioni al regime degli ayatollah. (Irt)