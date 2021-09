Israele: gruppo parlamentare Camera-Knesset, bene no Italia a Conferenza Durban

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendiamo atto con favore che l'Italia con altre democrazie occidentali, tra le quali Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania, non parteciperà alla Conferenza Mondiale contro il Razzismo (nota come 'Conferenza di Durban'), prevista il 22 settembre a New York". Lo dichiarano i membri del gruppo di Collaborazione parlamentare Italia-Israele, presieduto dal deputato Paolo Formentini (Lega) e composto dai deputati Emilio Carelli (Coraggio Italia), Emanuele Fiano (Pd), Paolo Lattanzio (Pd) e Andrea Orsini (FI). "Ormai, tale appuntamento è diventato una vetrina per rigurgiti antisemiti e antisionisti. Il gruppo di collaborazione parlamentare Italia-Israele ribadisce il massimo sostegno ad Israele e al suo diritto di esistere", sottolineano.(Com)