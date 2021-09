Etiopia: massacro di oltre 100 civili nella zona di Nord Gondar, tigrini respingono le accuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) ha respinto le accuse rivolte dall'amministrazione dello Stato regionale degli Amhara, secondo cui i combattenti tigrini avrebbero massacrato più di 100 civili, tra cui bambini e anziani, nella località di Chinna Teklehaimanot Kebele, nella zona di Nord Gondar. In una nota diffusa oggi, l'Ufficio per gli affari esterni del Tigrè ha definito le accuse "prefabbricate" ed è tornato a chiedere l'apertura di un'indagine indipendente sulle atrocità commesse nel conflitto. "Respingiamo fermamente le accuse secondo cui le nostre forze sarebbero state coinvolte nell'uccisione di civili. Rinnoviamo la nostra richiesta per l'apertura di un'indagine indipendente su tutte le atrocità e la nostra volontà di facilitare l'accesso dei media nelle aree sotto il nostro controllo per delle valutazioni indipendenti di ogni accusa. Ribadiamo, al contempo, che accuse non dimostrate non costituiscono un fatto", afferma la dichiarazione. (segue) (Res)