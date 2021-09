Etiopia: massacro di oltre 100 civili nella zona di Nord Gondar, tigrini respingono le accuse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse erano state rivolte in precedenza dal direttore generale dell'Ufficio per le comunicazioni dello Stato regionale di Amhara, Gizatchew Muluneh, secondo il quale il massacro è da considerarsi una rappresaglia dopo le "umilianti sconfitte" subite dai tigrini sul campo. Un massacro simile, ha aggiunto il funzionario citato dall'agenzia di stampa "Ena", è avvenuto nei giorni scorsi nella zona di Nord Wollo, sempre nella regione degli Amhara. "È chiaro che questo gruppo brutale effettuerà altri massacri nelle aree che ha invaso a meno che non vengano prese azioni immediate contro le sue attività atroci", ha aggiunto Muluneh. Nel frattempo le Forze di sicurezza e le milizie Afar - alleate delle forze federali e delle forze Amhara nel conflitto contro il Tplf - hanno liberato la zona di Fenti Resu, nella regione di Afar, come confermato dall'Ufficio per le comunicazioni dello Stato regionale di Afar secondo cui tutti i luoghi nella zona che erano stati precedentemente conquistati dai tigrini sono stati completamente "liberati". (segue) (Res)