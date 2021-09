Venezuela: parlamentari Usa ed Europa salutano dialogo governo opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti delle commissioni Esteri di diversi parlamenti hanno firmato una dichiarazione congiunta di sostegno all'avvio dei nuovi negoziati tra governo e opposizioni del Venezuela. La nota, che fornisce "totale appoggio" alla Piattaforma unitaria del leader oppositore Juan Guaidò, porta le firme del presidente della commissione Esteri del Senato Usa, Bob Menendez, e degli omologhi di Parlamento europeo, Regno Unito, Germania, Lituania, Lettonia, Estonia, Repubblica Ceca, Polonia e Danimarca. "Noi, presidenti delle commissioni per le relazioni Estere dei rispettivi parlamenti, diamo il benvenuto all'avio dei negoziati per ripristinare l'ordine costituzionale, le istituzioni democratiche e i diritti politici in Venezuela", si legge nella nota. "crediamo che un accordo negoziato per affrontare queste questioni possa portare risultati per il popolo venezuelano e alleggerire la grande sofferenza che si trovano ad affrontare all'ombra di una devastante crisi umanitaria". (segue) (Nys)