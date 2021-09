Venezuela: parlamentari Usa ed Europa salutano dialogo governo opposizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I firmatari segnalano inoltre "un totale appoggio alla Piattaforma di unità nazionale del Venezuela", espressione della "volontà del popolo" di "impedire che il Paese continui ad affondare verso l'autocrazia, la povertà e il caos". I parlamentari confidano "pienamente nella capacità e disposizione" della Piattaforma a costruire il "dialogo con il regime di Maduro sugli interessi del popolo venezuelano" e chiedono al presidente l'impegno "per il ripristino della governance democratica, lo Stato di diritto, le libertà fondamentali e la dignità della popolazione". Per Menendez e omologhi, "un accordo che garantisca condizioni e termini per nuove elezioni, specialmente quelle legislative e presidenziali, è chiave in quest'ottica". (segue) (Nys)