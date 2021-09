Venezuela: parlamentari Usa ed Europa salutano dialogo governo opposizioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibilità di "ricalibrare le sanzioni" imposte dalla comunità internazionale, aggiungono i parlamentari, deve essere legata all'adozione di "misure concrete da parte del regime". I firmatari condannano gli arresti "arbitrari" di oppositori come Freddy Guevara o le intimidazioni a Guaidò, da loro ritenuto presidente del governo "ad interim", chiedendo libertà per tutti i "prigionieri politici". Ribadito che i negoziati non potranno uscire dal tema fissato in agenda, i presidenti di commissione concludono sottolineando che "le politiche del regime di Maduro hanno trasformato il Venezuela in uno Stato fallito". (segue) (Nys)