Venezuela: parlamentari Usa ed Europa salutano dialogo governo opposizioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 3 al 6 settembre, governo e opposizioni hanno tenuto a Città del Messico il primo round della nuova iniziativa negoziale firmando due primi accordi parziali: un'azione "apolitica" per affrontare l'emergenza sanitaria in corso e un sostegno congiunto alla rivendicazione territoriale della Guyana Esequiba. Al prossimo incontro, in agenda il 24 settembre, le parti discuteranno - su richiesta delle opposizioni - del sistema della giustizia e delle garanzie costituzionali ad esso collegate. Per iniziativa del governo, si tornerà a discutere di accesso ai fondi per affrontare la crisi pandemica, compresa la possibile richiesta di Diritti speciali di prelievo al Fondo monetario internazionale (Fmi). La tre giorni, si legge ancora nel comunicato, ha permesso inoltre di elaborare "meccanismi di consultazione politici e sociali i più inclusivi possibili".La prima intesa, "Accordo parziale della protezione sociale del popolo venezuelano", è centrata sugli interventi per combattere la crisi sanitaria. Il testo del comunicato parla di "stabilire meccanismi di ripristino e ottenimento delle risorse per rispondere alle necessità sociali della popolazione, con particolare attenzione agli effetti della pandemia da Covid-19", considerando anche l'accesso ai fondi "provenienti da organismi multilaterali cui abbia diritto la Repubblica", come da tempo rivendica il governo, censurando il congelamento degli asset legato alle sanzioni internazionali. Il comunicato diffuso dalla Piattaforma unitaria, la coalizione antigovernativa che fa riferimento a Juan Guaidò, parla di un intervento a favore "dei venezuelani più vulnerabili": un Tavolo nazionale di attenzione sociale, "spazio paritario con appoggio di esperti" per elaborare strategie di uscita dall'emergenza.Si tratterà di eliminare "tutti gli ostacoli nell'attenzione all'emergenza umanitaria complessa", e di "aprire uno spazio umanitario ampio e depoliticizzato" per far sì che le risorse arrivino a destinazione. Le opposizioni, che sono hanno sin dall'inizio del negoziato posto la questione della crisi pandemica in cima all'agenda, si impegnano "a intensificare gli sforzi per ottenere la maggior quantità possibile di risorse pubbliche per l'acquisto di vaccini contro la Covid-19" l'appoggio al meccanismo Covax e "l'accesso a programmi di sicurezza alimentare delle Nazioni Unite". In ballo ci sono tra le altre cose le risorse che Paesi come gli Stati Uniti hanno congelato e consegnato a Juan Guaidò, riconosciuto presidente del governo "ad interim", ma che non possono essere impiegati sul territorio senza il consenso di Caracas.C'è quindi "l'accordo per la ratifica e la difesa della sovranità del Venezuela sulla Guyana Esequiba", un'area di 159.500 chilometri quadrati che il Guyana ha incorporato all'interno dei propri confini ma la cui sovranità è reclamata dal Venezuela. Lo scorso dicembre la Corte internazionale di giustizia (Cij) ha annunciato di avere giurisdizione sulla disputa frontaliera, ma il Venezuela rifiuta l’intervento della Corte e reclama la sovranità del territorio, ricco di minerali e boschi e con una zona marittima ricca di risorse petrolifere. Georgetown difende un confine territoriale stabilito nel 1899 da un tribunale arbitrale a Parigi, quando la Guyana era ancora una colonia britannica. Caracas rivendica l'accordo di Ginevra, firmato nel 1966 con il Regno Unito prima dell'indipendenza della Guyana, che pose le basi per una soluzione negoziata e annullò il trattato del 1899. (segue) (Nys)