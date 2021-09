Roma: spari a Tor Bella Monaca, Converti (Pd), “colpi a poche decine di metri da nostra sede”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ il terzo caso in pochi mesi in cui si spara a Tor Bella Monaca. Bisogna fare qualcosa”. A fare la conta degli episodi è Nella Converti della Sezione Pd Alan Kurdi di Tor Bella Monaca. I colpi di pistola che hanno ferito i due giovani sono stati esplosi oggi pomeriggio a poche centinaia di metri dalla sede del partito. Prima però “si era sparato anche in via Aspertini -dice ad ‘Agenzia Nova’- e poi ancora in via dell’Archeologia a poca distanza da dove è successo il fatto di oggi. È così, purtroppo, che la gente è costretta a vivere”. Se confermata l’ipotesi, così come sembra, che il fatto sia riconducibile alla gestione della piazza dello spaccio della droga, e all’attività criminale di gruppi diversi, Converti sostiene che la situazione sia il frutto di repressione senza repressione. “Blitz arresti continui quando poi i boss restano ai domiciliari e continuano a gestire il territorio. C’è l’assenza totale di politiche di prevenzione. L’unico polo che c’è è una scuola media, ma qui i bambini ad 11 anni, invece di andare in aula cominciano a fare le ‘vedette’. Quando vai a trovare qualche amico in uno di queste palazzine, trovi sotto ‘il comitato di accoglienza’. Le persone per bene qui ci sono e sono la stragrande maggioranza ma non vengono assistiti da nessuno. Qui il clan fa lo Stato a tutti gli effetti”.(Rer)