Mobilità: assessore Roma, lavori sui binari e nuovi convogli sulla linea 2

- Sui "binari della linea 2 ad agosto sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria e sostituzione dell'infrastruttura. Sono lavori fondamentali per la riattivazione della linea tranviaria che, come tutta la rete, ricordo, abbiamo ereditato con un gap manutentivo decennale". Lo scrive su Facebook l'assessore alla città in movimento di Roma Capitale Pietro Calabrese. "A fronte di questo abbiamo fatto importanti investimenti sulla rete tranviaria, circa 6 milioni di euro solo per la fornitura dei materiali per le attività di manutenzione straordinaria a cui si aggiungono i fondi ottenuti dal ministero delle Infrastrutture per l'acquisto di 50 nuovi convogli. Per avviare le ultime attività di manutenzione dei binari però l'iter è stato complesso: dopo due procedure andate deserte, Atac ha aggiudicato la gara per 5mila metri di binari e presto ne partirà un'altra per la fornitura di rotaie e altri materiali. Agli interventi sulla linea 2 seguiranno quindi quelli sul capolinea di Casaletto, in zona Gianicolense. Sono lavori che permetteranno di mettere in sicurezza questi due punti fondamentali della rete. Seguiranno poi gli interventi sulla parte restante dei binari". (Com)