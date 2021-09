Agricoltura: tavolo partenariato, proseguono lavori per redazione piano strategico nazionale Pac post 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ entrato oggi nel vivo, con la seconda riunione del Tavolo del Partenariato, presieduto dal ministro delle Politiche Agricole e Forestali, Stefano Patuanelli, il percorso per la redazione del Piano Strategico Nazionale (Psn) della Politica Agricola Comune post 2022 con il coinvolgimento degli attori istituzionali, sociali ed economici e tutte le principali associazioni di settore, le organizzazioni professionali, sindacali, il mondo della cooperazione. Obiettivo comune del Tavolo è quello di portare avanti un percorso condiviso con i rappresentanti del mondo produttivo, istituzionale e della società civile, al fine di contribuire insieme alla predisposizione del nuovo Psn. Dalla prima riunione del 19 aprile fino ad oggi, la struttura ministeriale ha lavorato intensamente sulla redazione del Psn, insieme ai rappresentanti regionali e all’Ismea, Agea e Crea. Il ministro Patuanelli, dopo aver indicato il budget della Pac, pari a quasi 40 miliardi di euro in 7 anni, a cui si aggiungono ulteriori 11 miliardi di cofinanziamento nazionale e regionale, distribuiti annualmente in 3,6 miliardi per i pagamenti diretti; 323,9 milioni per l’Ocm vino; 250 milioni per l’Ocm ortofrutta; 34,6 milioni per l’Ocm olio d’oliva; e 5,2 milioni per l’Ocm miele, ha sottolineato i contenuti innovativi di rilievo della Pac approvata a giugno, soffermandosi in particolare su 3 elementi: architettura verde, gestione del rischio e condizionalità sociale. (segue) (Com)