Sicilia: Baglieri, al via quarta edizione Green Salina Energy days

- "Dopo le giornate dell'Energia a Catania, un nuovo appuntamento: la quarta edizione della manifestazione "Green Salina Energy Days" che si terrà a Salina da giovedì 9 a sabato 11 settembre, dedicata agli aspetti chiave della transizione energetica nelle isole minori. Il dipartimento Energia dell'assessorato regionale per l'Energia e i servizi di Pubblica utilità insieme ad altri enti e istituzioni – tra cui i Comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina, l'associazione degli albergatori "Salina Isola verde", Ingv ed Enea hanno sostenuto la candidatura di Salina come "Isola Pilota" dell'Unione Europea per la transizione verso l'energia pulita e la sostenibilità ambientale". Lo ha annunciato in una nota la Regione Siciliana. (segue) (Ren)