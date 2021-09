Sicilia: Baglieri, al via quarta edizione Green Salina Energy days (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale Daniela Baglieri ha spiegato: "Questo evento sottolinea la particolare attenzione e sensibilità al tema della transizione energetica da parte del governo Musumeci rivolta alle isole e all'intera regione.L'isola di Salina ha tutte le carte in regola per diventare la protagonista in Italia di fonti di energia pulita. Perché in Sicilia questo passaggio non resti solo una dichiarazione d'intenti, vigileremo perché siano attuate le condizioni di efficacia, efficienza e trasparenza dei progetti, presupposto essenziale per gettare le basi ad uno sviluppo energetico sostenibile, che oltre a tutelare l'ambiente ha evidenti ricadute positive sui siti culturali e sulla mobilità". (Ren)