Milano 2021: Pavone, perplessa per parole Bernardo su reddito cittadinanza

- Rimango “molto perplessa” per le parole di Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra a Milano, che dieci giorni fa ha detto di non vedere differenze tra “uomo o donna, fascista o antifascista”. Lo ha detto Layla Pavone, candidata del Movimento 5 Stelle a sindaco di Milano, parlando con i giornalisti al gazebo allestito in Piazza XXIV Maggio. “Ieri ha detto poi che il reddito di cittadinanza lo hanno preso solo criminali e gente che non ne aveva bisogno: rimango basita, anche perché il reddito di cittadinanza è stato percepito da 2,5 milioni di persone”, ha detto, aggiungendo che chi ne ha abusato “è stato anche beccato perché i controlli ci sono”. “Guardando Milano, le nostre periferie, le file davanti a Pane Quotidiano, sono affermazioni che non sono nelle mie corde”, ha concluso. (Rem)