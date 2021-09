© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito su un ipotetico referendum sul Reddito di cittadinanza "mi sembra un esercizio inutile. Tenendo conto delle finestre di presentazione e del divieto di voto referendario nell’anno delle elezioni politiche, si andrebbe al 2024: non possiamo attendere 3 anni per lavorare a una seria riforma". Lo scrive su Twitter ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna.(Rin)