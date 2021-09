Afghanistan: Blinken, Ghani mi disse che era pronto a combattere la sera prima di fuggire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Afghanistan in esilio, Ashraf Ghani, parlò al telefono con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, la sera prima di fuggire da Kabul, assicurando che avrebbe combattuto “fino alla morte”. Lo ha detto lo stesso capo della diplomazia Usa, Antony Blinken, in un’intervista all’emittente televisiva afgana “Tolo news”. “Ero al telefono con il presidente Ghani la notte prima che lasciasse il Paese. Nella nostra conversazione stavamo parlando del lavoro che si stava svolgendo a Doha, sul trasferimento del potere. Quello che mi ha detto è che era pronto a combattere fino alla morte e meno di 24 ore dopo ha lasciato l'Afghanistan”, ha detto Blinken, negando di aver aiutato Ghani a lasciare il Paese. “Se ha portato con sé milioni di dollari in contanti? Questo non lo so. Quello che so è che ha lasciato il Paese e che in un periodo di tempo molto breve le forze di sicurezza e le sue istituzioni sono crollate, così come il governo”, ha aggiunto. (Res)