Roma 2021: Pelonzi (Pd), Calenda cerca battuta su sindacati, dov'era quando difendevano società

- "Calenda cerca la facile battuta ad effetto a scopo propagandistico e definisce le iniziative a difesa dei lavoratori e a salvaguardia dell'occupazione 'approccio di populismo sindacale'. Forse Calenda non si è reso conto che solo grazie alla mobilitazione sindacale e all'iniziativa politica in consiglio comunale sono stati limitati i danni procurati dalla giunta Raggi al sistema delle società partecipate di Roma". Lo ha detto il capogruppo Pd uscente capitolino Giulio Pelonzi, a commento del dibattito organizzato dalla Fit Cisl del Lazio su rifiuti e trasporti a Roma. "Calenda - ha concluso Pelonzi - mostra ancora una volta tutta avversità ai corpi intermedi della società, ma soprattutto una grande impreparazione sulla realtà romana che necessita un confronto aperto e largo con tutti gli attori che compongono il tessuto sociale economico e produttivo della capitale". (Com)