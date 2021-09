Lavoro: Orlando, piano da 5 miliardi per rafforzare centri impiego e migliorare politiche attive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sta per partire un importantissimo strumento, contenuto nel Next generation Eu: si tratta di un piano che consentirà, con oltre 5 miliardi di investimento, di rafforzare i centri per l'impiego e di migliorare le politiche attive del lavoro". Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, a margine del tavolo con le parti sociali sulle politiche attive. "In sostanza - ha spiegato - di aiutare i lavoratori a cercare e a difendere il lavoro, e le imprese a riqualificare la manodopera".(Rin)