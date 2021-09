Afghanistan: Blinken, rapporto con i talebani dipenderà dalle loro azioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto non solo degli Stati Uniti, ma di molti Paesi del mondo con il governo dei talebani al potere in Afghanistan “dipenderà dalle azioni che intraprenderanno”. Lo ha detto lo stesso capo della diplomazia Usa, Anthony Blinken, in un’intervista all’emittente televisiva afgana “Tolo news”. “I talebani affermano di cercare legittimità e sostegno internazionale, ma questo dipenderà interamente da ciò che fanno, non solo da ciò che dicono. E dalle loro azioni dipenderà la traiettoria del loro rapporto con noi e con il resto del mondo. Ora i talebani hanno preso una serie di impegni, pubblicamente e privatamente, anche per quanto riguarda la libertà di viaggio, per quanto riguarda la lotta al terrorismo. Compreso anche il rispetto dei diritti fondamentali del popolo afghano, comprese le donne, le ragazze e le minoranze”, ha detto Blinken, sottolineando come comunità internazionale abbia poste “chiare aspettative” sul governo guidato dai talebani, che dovrebbe avere “inclusività”. (Res)