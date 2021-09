Usa: gruppo filo-cinese tentò di mobilitare proteste contro la gestione del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo filo-cinese tentò di utilizzare le piattaforme social per mobilitare proteste contro la gestione del Covid-19 negli Stati Uniti. Lo rivela oggi l’istituto di cybersicurezza Mandiant Threat Intelligence, affermando di aver trovato tracce di tali tentativi su ben 30 diversi social media e 40 tra siti web e forum. Non riuscendo nel suo intento, il gruppo ha anche iniziato a condividere messaggi in almeno sette lingue stranieri. “Abbiamo osservato la promozione intensiva di contenuti in lingua russa, tedesca, spagnola, coreana e giapponese su piattaforme statunitensi e non, oltre alle tipiche attività in lingua inglese e cinese. Si tratta di uno sviluppo significativo rispetto alle nostre conoscenze delle attività filo-cinesi”, si legge nello studio. I post scoperti dai ricercatori di Mandiant erano tesi a instillare dubbi sulle origini del coronavirus, suggerendo che la pandemia sia scoppiata negli Stati Uniti invece che in Cina. Altri messaggi invitavano gli americani di origine asiatica a protestare contro l’ingiustizia razziale negli Stati Uniti. Secondo Mandiant, dietro i post vi è un’unica struttura alla quale erano collegati ben mille account rimossi da Twitter nel 2019. Successivamente anche Facebook e Google sono intervenuti per bloccare account legati al gruppo (3 mila su YouTube).(Nys)