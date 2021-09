Ostia: assessora Grandi eventi, venerdì 10 settembre torna il "Roma International Buskers Festival"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da venerdì 10 settembre torna il "Roma International Buskers Festival", "che quest’anno festeggia la sua seconda edizione per tre giorni, fino a domenica, la promenade del Porto turistico di Roma sarà il palcoscenico degli artisti di strada". Lo scrive, su Facebook, l'assessora allo Sport, Turismo e Grandi eventi di Roma Capitale, Veronica Tasciotti. "Questa mattina abbiamo presentato la manifestazione - aggiunge - aperta a tutti e gratuita: 1 km della promenade della Marina di Ostia sarà completamente dedicato all’arte, alla cultura, con le performances di circensi, cantautori, giocolieri. I riflettori sono puntati su di loro, i 'Buskers', che stando in strada, regalano leggerezza e creatività ai cittadini, riuscendo a interpretare meglio il senso di libertà veicolato dall’arte, patrimonio universale di cui tutti devono poter godere. Questi artisti, venuti qui a Ostia da tutto il mondo, rappresentano un comparto che ha sofferto molto le restrizioni della crisi, cui siamo vicini con iniziative ed eventi che possano estendere la loro platea. Significativa la location prescelta: il Porto turistico di Roma è uno dei beni in confisca più grandi d’Europa, che quest’evento rilancia e riafferma come luogo di legalità, cultura, arte, socialità. Come luogo sano, di bellezza e di futuro. Invito tutti a venire ad applaudire questi artisti, che ci fanno rivivere il capolavoro felliniano girato proprio qui, nel 1963, nella zona dell’idroscalo: il film “8½“, un omaggio all’arte di strada, e al profondo rapporto che lega Roma al cinema. Ringrazio l’organizzatore e direttore artistico del Festival, Andrea Cicini, per le iniziative intraprese che danno valore aggiunto al territorio, e il Direttore del Porto, Alessandro Mei, sempre disponibile e collaborativo". (Rer)